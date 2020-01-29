Сколько субсидий получили жители областей Украины в 2019 году (Инфографика)

В Украине с 2014 года по июнь 2019 года из государственного бюджета потратили больше 253 млрд грн на выплату субсидий. В Кабинете министров пока не намерены менять правила начисления помощи или уменьшать ее размер, но при этом количество субсидиантов за 2019 год сократилось, передает «Слово і Діло».

Всего за год в Украине, в том числе, на Донбассе, субсидии получили 3 млн 283,6 тыс. семей, это на 16,2% меньше, чем в 2018 году (тогда было 3 млн 916,8 тыс.). Наибольшее количество домохозяйств, которые получали помощь, было в Харьковской (235,1 тыс.), Днепропетровской (233,9 тыс.) и Полтавской (193,8 тыс.) областях. В столице субсидии получили 114 тыс. семей.

По сравнению с 2018 годом в прошлом году значительно сократилось количество субсидиантов в Николаевской, Киевской и Одесской областях, а также в Киеве.

Уменьшилось число получателей помощи, соответственно сократилась и общая сумма начислений: за прошлый год государство выплатило семьям 28,4 млрд грн. Это на 34,2% меньше, чем в 2018 году – тогда было 43,1 млрд. Домохозяйства в Харьковской и Днепропетровской областях получили 2,6 и 2,3 млрд грн. На субсидии в Киеве ушло 500 млн грн, меньше всего – на Закарпатскую область.