Две квитанции за газ: Жителям Мариуполя рассказали, как платить (Видео)

С января этого года в Мариуполе жители получают две платежки за газ. Теперь абоненты должны платить отдельно за потребленный газ и его доставку. Кроме того, счет нужно оплатить до 20 числа, иначе оштрафуют.

Так, по словам мариупольчанки Инны Мазур, она чаще пользуется электрическими приборами, но иногда приходится включать газовую плиту. О двух платежках девушка узнала из новостей. Счет за доставку газа получила несколько дней назад. В квитанции у нее – чуть больше 2 грн.

«Сумма небольшая, потому что мы потребляете мало. Те, кто в частных домах живут, для них выйдет сумма совершенно другая. Если бы я много потребляла, сумма была бы больше. Это не радует. Тариф в этом месяце будет уже больше и плюс еще транспортировка», – рассказывает Инна.

Как рассказали специалисты, изменения вводят согласно Кодексу газораспределительной системы. Стоимость доставки рассчитали согласно кубометрам потребленного топлива в прошлом году. Эта сумма делится на 12 частей и умножается на тариф.

В Мариуполе до июня этого года эта сумма составила 1,14 грн. А с первого июля и до конца года – 1,42 грн за 1 кубометр. Специалисты считают, что тем, кто пользуется только одной плитой ежемесячно придется платить около 12 грн. Если же есть еще и газовая колонка – 18 грн, а если отапливается дом – до 300 грн. Оплатить необходимо до 20 числа месяца. Газовики советуют рассчитаться заранее.

«Потребители могут указать за какой период они оплачивают. То есть, единой квитанцией можно оплатить за полгода вперед», – говорит начальник службы контроля за распределением газа Наталья Янчинская.

Если потребители не оплатят счет вовремя, то получат штраф. Будет начислен двойной тариф. Специалисты уточняют, что за задолженность абонентов будут отключать от газоснабжения. И тем, кто получил квитанцию ​​после 20 января, волноваться не стоит. Потому что газовики просто не успели начислить квартплату. А уже в феврале советуют оплатить вовремя.

«Это связано с техническими вопросами. Потому что мы должны были успеть рассчитать, начислить и разнести квитанции. То есть, уже с февраля месяца все будет упорядочено», – отметил и. о. директора «Мариупольгаз» Сергей Олефир.

За полученные со второй платежки деньги газовики обещают улучшить услуги по обслуживанию сетей и работу аварийных служб.

Источник: ТК «Сигма»