Все школы Мариуполя будут закрыты на карантин

В Мариуполе в связи с ежедневным увеличением количества учеников, заболевших респираторными инфекциями, с завтрашнего дня, 30 января, приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба горсовета.

С начала недели в школах города отсутствовало 12% школьников из-за заболевания ОРВИ, вчера эта цифра составляла уже 14%, а сегодня – более 16%. Кроме того, в контакт-центр поступали звонки с жалобами от родителей по данному вопросу.

Также на данный момент, в центрах первичной медико-санитарной помощи увеличено количество регистраторов в сменах и продолжены приемные часы педиатров из-за увеличения количества обращений.

Поэтому было принято решение закрыть школы города на карантин до улучшения эпидситуации.

О восстановлении обучения в учебных заведениях будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что Украина перешла эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.