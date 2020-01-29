Сколько в бюджете-2020 выделили средств на защиту лиц с инвалидностью

Министерство соцполитики считает защиту прав и интересов лиц с инвалидностью своим приоритетом, и финансирует соответствующие общественные организации, на что предусмотрело около 90 млн грн в госбюджете-2020. Об этом замминистра соцполитики Виталий Музыченко заявил во время общения с участниками акции протеста, которые представляли ОО «Украинское общество глухих" (УОГ) и «Украинское общество слепых" (УОС), сообщает сегодня, 29 января, пресс-служба ведомства.

«Помощь лицам с инвалидностью, включая людей с нарушениями зрения и слуха, является приоритетом государственной политики. Общественные организации, защищающие интересы этих людей, также будут профинансированы должным образом. На это в государственном бюджете 2020 года предусмотрено почти 90 млн грн. Из них на УОС – 43 млн грн, а на УОГ – почти 24 млн грн», – подчеркнул Виталий Музыченко.

По словам заместителя министра, сейчас идет общественное обсуждение возможных изменений по совершенствованию механизма распределения бюджетных средств на соответствующие общественные организации для максимального обеспечения интересов лиц с инвалидностью. «При этом никаких изменений порядка и механизма предоставления финансовой поддержки УОГ и УОС в текущем году не предвидится», – отметил Виталий Музыченко.

Всего в Украине функционирует около 700 общественных организаций, представляющих интересы лиц с инвалидностью.