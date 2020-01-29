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Сколько в бюджете-2020 выделили средств на защиту лиц с инвалидностью

29.01.20 23:39

Министерство соцполитики считает защиту прав и интересов лиц с инвалидностью своим приоритетом, и финансирует соответствующие общественные организации, на что предусмотрело около 90 млн грн в госбюджете-2020. Об этом замминистра соцполитики Виталий Музыченко заявил во время общения с участниками акции протеста, которые представляли ОО «Украинское общество глухих" (УОГ) и «Украинское общество слепых" (УОС), сообщает сегодня, 29 января, пресс-служба ведомства.

«Помощь лицам с инвалидностью, включая людей с нарушениями зрения и слуха, является приоритетом государственной политики. Общественные организации, защищающие интересы этих людей, также будут профинансированы должным образом. На это в государственном бюджете 2020 года предусмотрено почти 90 млн грн. Из них на УОС 43 млн грн, а на УОГ почти 24 млн грн», подчеркнул Виталий Музыченко.

По словам заместителя министра, сейчас идет общественное обсуждение возможных изменений по совершенствованию механизма распределения бюджетных средств на соответствующие общественные организации для максимального обеспечения интересов лиц с инвалидностью. «При этом никаких изменений порядка и механизма предоставления финансовой поддержки УОГ и УОС в текущем году не предвидится», отметил Виталий Музыченко.

Всего в Украине функционирует около 700 общественных организаций, представляющих интересы лиц с инвалидностью.

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