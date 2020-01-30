Обострение на Донбассе: Эксперт рассказал, зачем это нужно Кремлю и чем закончится

На Донбассе незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают обстреливать украинские позиции, а также стрелять по участкам разведения. С начала 2020 года погибли 11 украинских военнослужащих. Однако, в ближайшее время ни мирного урегулирования, ни большой войны не будет. Такое мнение высказал политолог Владимир Золотарев, передает «Слово і Діло».

По его словам, эскалация военного напряжения – это постоянная практика Кремля, которая носит показательный характер. В данный момент президент Российской Федерации Владимир Путин показывает: война не прекратится.

«Во-первых, это подрывает позиции [президента Украины] Владимира Зеленского, который уверял, что нужно только перестать стрелять и все изменится, что нужно разговаривать с РФ. С самого начала было понятно, что этого не будет, а Нормандские встречи ничего не решат. Во-вторых, Владимир Путин демонстрирует, что "ключик" к нему не нашли пока, ищите дальше», – считает Золотарев.

Кроме того, по мнению эксперта, кадровая ротация в России вряд ли повлияет на ситуацию на Донбассе, а уход помощника президента РФ Владислава Суркова скорее связан с тем, что он не справился с поставленными задачами. Золотарев отметил, что все планы, которые строили, идеология, которая озвучивалась – провалились. Группировки, которые именно Сурков курировал, сейчас занимают слабые позиции. Более того, добавил эксперт, Сурков далеко не все курировал, часть вопросов решалась непосредственно через военных.

Политолог предположил, что масштабной эскалации не будет по причине того, что просто некому до такого уровня расшатать ситуацию.

«Кто это будет делать? Для этого нужно перебрасывать кадровых военных. Большой войны сейчас ожидать не нужно. Военное напряжение силами тех, кто там уже есть, могут свести только к тому, что увеличат количество обстрелов, что, в принципе, уже наблюдается. Однако, увеличение количества обстрелов не означает, что начались военные действия», – убежден Владимир Золотарев.

По его мнению, эскалация военного напряжения скорее носит политический характер и призвана «давить» на Зеленского. «Это период ни мира, ни войны, который был и ранее на Донбассе», – подытожил Золотарев.

Как известно, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что последует реакция украинской стороны на такие обстрелы. Киев будет пытаться срочно связаться с партнерами Нормандского формата.

Напомним, в последнее время на Донбассе на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) значительно обострилась ситуация на передовых позициях.

Как сообщалось ранее, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в «ЛНР» и «ДНР» участники НВФ оборудуют огневые позиции артиллерии и минометов в окрестностях населенных пунктов вблизи гражданских объектов.