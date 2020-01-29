Коронавирус: Глава ВОЗ не исключил большую вспышку

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус не исключил большую вспышку нового коронавируса в мире. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает « РБК – Украина ».

По его словам, уже в трех странах за пределами Китая были зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку, что повышает потенциал глобального распространения. «Большинство из 6000+ новых случаев коронавируса находятся в Китае, и только 1%, или 68 случаев, были зарегистрированы на сегодня в 15 других странах. Но была зафиксирована определенная передача от человека к человеку в 3 странах за пределами Китая. Это может свидетельствовать о потенциале для дальнейшего глобального распространения, поэтому я созвал экстренное заседание», – написал Гебреисус.

Экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям состоится завтра, 30 января, в штаб-квартире в Женеве. Во время заседания будет решаться вопрос, несет ли международную угрозу распространение коронавируса.