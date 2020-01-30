Козак может оказаться «троянским конем» в переговорах по Донбассу, – Фесенко

Неформальный статус Дмитрия Козака, который станет новым кремлевским куратором «Л-ДНР», намного выше, чем у его предшественника Владислава Суркова. С этим могут быть связаны серьезные риски для Украины. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

Он напомнил, что Дмитрий Козак был вице-премьером в правительстве Дмитрия Медведева, но теперь становится заместителем главы администрации президента РФ. Иерархически – это понижение в должности. «Но я думаю, влияние Козака не уменьшается, а может даже увеличиться именно в политическом плане. Здесь я процитирую российских коллег, с которыми я общался. Они говорят: не сравнивайте Козака и Суркова, влияние Козака намного больше. Путин знает Козака еще с питерских времен, у них личные отношения. Не просто политические как с Сурковым, который относится к московской команде. А у Путина особое отношение к своим – питерским. У него более личностное отношение к Козаку, а соответственно и доверия больше. Поэтому неформальный статус Козака в отношениях с Путиным всегда был выше, чем у Суркова», – подчеркнул Фесенко.

Но даже при некоторых положительных договоренностях между Россией и Украиной с участием Козака, нужно учитывать последующие возможные риски, которые связаны с этим новым российским переговорщиком.

Так, Фесенко напомнил, что за последние месяцы сформировалась весьма результативная связка в переговорном процессе по Донбассу между Дмитрием Козаком и помощником президента Украины по внешнеполитическим вопросам Андреем Ермаком. «Они дважды успешно договаривались об обмене задержанными лицами, оба эффективно участвовали в финализации договоренностей по транзиту российского газа. И сейчас, думаю, будут активно работать по "нормандскому формату", и по минскому направлению. Андрей Ермак в своих интервью говорил, что ему с Козаком легче и приятнее работать. Козак более гибкий и конструктивный, он готов искать компромисс (в отличие от Суркова). И это Ермак сразу почувствовал», – отметил политолог.

В качестве рисков, которые могут быть связаны с Козаком, Фесенко привел ситуацию в Молдове.

Козак известен продвижением российских идей в урегулировании Приднестровского конфликта. В частности, он продвигал план федерализации Молдовы. «Что-то среднее между федерацией и конфедерацией. Но этот план не сработал. Потому что его не восприняли на Западе, а особенно в США. Но Козак над этой идеей поработал, и эту идею хотели применить и к нам. Ведь идея России – это конфедерация двух сепаратистких "республик" с Украиной. Не федерация даже, а конфедерация», – рассказал политолог.

Так же Козак участвовал в изменении политических процессов, которые произошли в Молдове в прошлом году. Сначала проевропейские и пророссийские силы в парламенте Молдовы договорились «убрать» местного олигарха Владимира Плахатнюка, фактический многолетнего «хозяина» Молдовы. В итоге, Плахатнюк со своим окружением бежал из страны. «Они сначала договорились, создали коалицию, Плахатнюка убрали, несколько месяцев эта коалиция поработала. И что дальше? [Проевропейское] правительство премьера Санду ушло в отставку. И теперь явно расширилось влияние [пророссийского] Додона. И в итоге, влияние России на Молдову увеличилось. Там нет ее полного контроля, неизвестно как еще все закончится. Но здесь явно с прямым участием Козака Россия переиграла Запад. Пусть это пока не полный "мат", но качественное ослабление проевропейских сил. И Козак был одним из архитекторов того, что произошло. Вот в этом и есть риски. Поэтому и Ермаку, и команде Зеленского в целом надо быть с ним предельно осторожными», – подчеркнул Фесенко.

Тут же политолог напомнил, что в Украине по настоянию европейских партнеров отозвали законопроект по децентрализации. В этом документе многие усматривали перекос в сторону все равно централизации власти. «И вот как бы не получилось так, что по настоянию наших партнеров в новом законопроекте будет иной перекос. Если ослаблять институт префектов – контролеров из центра, и если убирать рычаги блокирования тех или иных решений местных советов, то мы можем получить риски нового сепаратизма, либо скрытой федерализации – под маской децентрализации», – акцентировал политолог.

Фесенко отметил, что пример с законопроектом по децентрализации показывает, что тему Козака нужно рассматривать еще в срезе отношений между Путиным и Западом. В частности, он напомнил о существенном потеплении отношений между Россией и Францией, до уровня «либизения и заискивания» западной страны.

Поэтому нужно быть предельно осторожными с таким внешне покладистым переговорщиком как Дмитрий Козак. «Козак может предлагать нам такие хитрые комбинации, которые могут в итоге оказаться "троянским конем"… Он может предложить нам такие вещи, которые могут выглядеть красиво и приемлемо, но оказаться с двойным, а то и с тройным дном», – резюмировал Фесенко.

Напомним, также Фесенко назвал основные причины отставки предыдущего российского переговорщика по Донбассу, куратора «Л-ДНР» Владислава Суркова, полномочия которого перешли к Козаку. А экс-дипломат Посольства Украины в Республике Молдова рассказал о роли Дмитрия Козака в Приднестровском конфликте.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.tv»