На Луганщине артиллеристы провели показательное занятие (Фото)

На Луганщине, на базе одного из артиллерийских подразделений, которое выполняет задачи в районе отвода в зоне проведения операции Объединенных сил, состоялось показательное занятие по организации жизнедеятельности подразделений ракетных войск и артиллерии. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

К занятиям привлекались командиры ракетных и артиллерийских воинских частей, начальники артиллерии подразделений и офицеры-артиллеристы, которые выполняют боевые задачи в районе проведения ООС.

«Во время таких занятий изучается много вопросов, в частности, руководящие документы командиров артиллерийских и ракетных подразделений всех звеньев, размещение личного состава в стационарных условиях, обеспечение питанием… и т.п. Главное внимание при этом акцентируется на боевую готовность подразделения при выполнении боевых задач», – рассказал командир реактивной артиллерийской бригады полковник Александр Келембет.

Во время практической фазы артиллеристы отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетного удара на базе реактивной системы залпового огня 9К58 «Смерч» как в повседневной деятельности, так и в кризисных ситуациях с подготовленных и неподготовленных позиционных районов в условиях, приближенных к боевым – без боевой стрельбы.

Кроме того, командиры обменивались приобретенным опытом с последующей отработкой единой системы исполнения боевых задач в районах отвода.