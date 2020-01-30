В «ЛНР» заявили о ранении мирного жителя в Березовском

В неподконтрольном украинским властям Березовском (Луганская обл.) мирный житель получил осколочное ранение в результате обстрела 28 января. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«В результате обстрела минно-взрывную травму получил местный житель 1940 года рождения», – говорится в сообщении.

На данный момент, как утверждают в «республике», пострадавший доставлен в центральную городскую многопрофильную больницу в Кировске (после переименования – Голубовка, Луганская обл.). Замглавврача больницы Лидия Корниенко сообщила, что пострадавший не сразу обратился за медицинской помощью.

«В месте ранения, в голени, куда попал осколок, началось покраснение, повысилась температура. Поэтому его племянник привез его в больницу для оказания медицинской помощи», – уверяет Корниенко.

«Пострадавшему была оказана медицинская помощь, удален один осколок, обработана рана, поставлен дренаж, и в настоящее время он находится на лечении в травматологическом отделении», – добавила она.