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Не был огражден: На дороге на неподконтрольной Донетчине СММ ОБСЕ видела неразорвавшийся снаряд

30.01.20 07:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На окраине неподконтрольного украинскому правительству Никишино (Шахтерский р-н, Донецкая обл.) наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали неразорвавшийся снаряд. Об этом говорится в отчете Миссии, опубликованном 29 января.

В отчете отмечается, что 28 января на северной окраине неподконтрольного Никишино, что в 60-ти км к северо-востоку от Донецка, наблюдатели впервые зафиксировали неразорвавшийся снаряд на обочине асфальтированной дороги, которой регулярно пользуется гражданское население.

По оценке наблюдателей, это бы хвостовой стабилизатор от минометной мины. Опасный предмет не был обозначен или огражден.

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