Пенсии в «ДНР»: Куда они делись и когда вернутся

В «ДНР» среди пенсионеров с 19-20 января отмечалась легкая тревога – в связи с задержкой выплаты пенсии (для простоты будем так называть это соцпособие в «республике»). По мере того, как январь приближается к концу, ситуация перерастает в форменную панику.

По состоянию на утро 29 января выплаты произведены только по 21 января. Таким образом, налицо сразу два факта. Первый – задержка по выплате пенсий в «ДНР» превысила неделю. И многие местные пенсионеры боятся, что это – не предел. Вторая – официально установленные сроки выплаты пенсий в республике – с 4 по 25 число каждого месяца – не менее официально сорваны…

Пенсии на уровне Ростова

А начиналось все очень даже неплохо. С 1 января 2020 года в «ДНР» официально подняли пенсии на 20%. При этом минимальная пенсия здесь составила 4 800 руб. (1 832 грн по местному курсу валют). Примечательно, что с нового года минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 1 638 грн. То есть, можно было (по крайней мере теоретически) констатировать, что по этим показателям с нового года «ДНР» обошла Украину.

Причем, если учесть, что перед этим пенсии в «ДНР» подняли 1 июля 2019 года сразу на 25%, сама динамика изменения размеров пенсий в «республике» выглядела куда более оптимистично, чем в Украине.

Дальше – больше. На исходе первой декады января главы «ДНР» и «ЛНР» синхронно заявили о том, что за два последующих года уровень зарплат и пенсий в «республиках» сравняются с уровнем этих выплат в соседней Ростовской области России.

«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству ДНР довести уровень республиканских пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области Российской Федерации. С учетом уже начавшейся подготовительной работы процесс должен быть завершен к 1 января 2022 года. Повышение будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года; с 1 июля 2021 года и с 1 января 2022 года. В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, зарплаты работников бюджетной сферы — на 28%, а госслужащих — на 18%», – заявил по этому поводу «глава ДНР» Денис Пушилин.

Эксперты сразу заметили тут некоторые нестыковки. Так, нехитрый расчет показывает, что в 2022 году минимальная пенсия в «ДНР» вырастет почти до 8 295 руб. В Ростовской области в настоящий момент прожиточный минимум для пенсионеров составляет 8 736 руб. И его за следующие два года также готовятся несколько увеличить.

Однако, сам факт роста размеров пенсий в «ДНР» в анонсированных пределах не мог не радовать пенсионеров. И бог с ним, с размером пенсии в Ростовской области. Не до жиру…

Преждевременная радость

Однако, уже 19 января радость «республиканских» пенсионеров стала потихоньку стихать. С этого дня надпись в бегущей строке на сайте «пенсионного фонда ДНР» замерла на отметке «начислено по 18 января». Эта дата в последующие дни января так и не изменилась. А 29 января – бегущую строку с сайта убрали вообще…

Как уже было сказано, по некоторым данным, по состоянию на 29 января 2020 года пенсии начислены на карточки «центрального республиканского банка ДНР» по 21 января 2020 года. Тем, кто получает пенсии на почте, повезло чуть больше. Через отделения «Почты Донбасса» выплата профинансирована по 22 января.

Примечательно, что никаких официальных комментариев или заявлений по этому поводу нет. Нет ни объяснений – почему случилась такая задержка, ни объяснений – когда будут возобновлены выплаты пенсий и погашены образовавшиеся долги.

Надо сказать, что задержки в выплатах пенсий в «ДНР» не такая уж и редкость. К примеру, в последний раз на задержки пенсионеры жаловались в середине октября прошлого года. И вот опять.

Причем, в условиях, когда официальных пояснений ситуации нет, люди сами находят себе объяснения происходящего. Одно из них связано с объявленной «властями» верификацией пенсионеров (в т.ч. и работающих).

Верификация и ее последствия

Как известно, эта верификациция местных пенсионеров пройдет в «ДНР» 1 февраля по 30 мая. Суть процедуры в том, что каждый пенсионер должен лично явиться в «пенсионный фонд» и подать там заявление установленного образца. С собой ему нужно иметь паспорт (украинский или «ДНР») с местной пропиской. Если местной прописки нет, должна быть адресная справка (прописку «ДНР» в украинский паспорт не ставят). Работающий пенсионер должен предоставить еще и трудовую книжку.

Верификацию должны пройти все пенсионеры, за исключением тех, кто в январе 2020 года обращались в «пенсионный фонд» с заявлением о назначении, возобновлении или перерасчете пенсии. Также верификации не подлежат: люди, находящиеся в учреждениях на полном гособеспечении, а также дети, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, старше 18-ти лет и обучающиеся на дневной форме обучения.

Эксперты называют довольно разнообразные политические и экономические причины для проведения подобного рода мероприятий. Но так или иначе все сводится к одному: создать единую электронную базу получателей пенсий и социальных выплат «ДНР». Как правило, это дает возможность получить более четкую картину – кто и сколько получает, а также ощутимо сократить размеры выплат. К примеру, та же Украина в результате верификаций только за 2017 и 2018 годы «обрезала» бюджетных выплат примерно на 14 млрд грн. Очень может быть, что в «ДНР» решили пойти по аналогичному пути (с учетом анонсируемого дальнейшего повышения пенсий».

Так нужен паспорт или нет?

В этой связи обращает на себя внимание появившаяся информация о том, что в «ДНР» и «ЛНР» при оформлении пенсии якобы неофициально требуют предъявить «республиканский» паспорт. Причем, речь якобы идет только о первоначальном оформлении пенсии. Тем, кто уже оформил ее в «Л-ДНР» по украинскому паспорту, никаких подобных требований не предъявляется.

Интересно, что эти слухи о паспортах как необходимом условии для получения пенсий в «республиках» циркулируют как минимум с октября прошлого года (тех самых октябрьских задержек выплаты пенсий). Суть этих слухов – с 1 апреля 2020 года пенсионерам в «Л-ДНР» перестанут выплачивать пенсии, если они к тому времени не получат и не предоставят в «пенсионный фонд» «республиканский» паспорт.

Приводились даже ссылки на некоторые документы, принятые в «республиках». К примеру, в «ЛНР» основанием для подобных действий якобы является «временный порядок постановки на учет в органах пенсионного фонда ЛНР» (утвержден «правительством» 3 сентября 2019 года).

Примечательно, что пару дней назад руководство «пенсионного фонда ДНР» опровергло информацию о том, что пенсию в «ДНР» будут выплачивать исключительно тем пенсионерам, которые получили «паспорта ДНР». Там же опровергли информацию о требовании замены украинского идентификационного кода на идентификационный код образца «ДНР».

Таким образом, ни украинский паспорт, ни украинский ИНН в теории не могут быть причиной задержки выплаты пенсии. Как не может ею быть и грядущая верификация пенсионных выплат.

Новая стратегия?

Скорее всего, причина банальна – на выплаты пенсий в бюджете «ДНР» нет денег. Как известно, бюджет обеих «республик» остродефицитный и большая часть социальных выплат и пенсий напрямую зависит от финансовых поступлений из России.

А между тем, в самой России произошли существенные изменения, которые заметно цепляют «Л-ДНР». Как известно, помощник президента России Владислав Сурков, курировавший политические и гуманитарные вопросы «Л-ДНР», по некоторым данным, несколько дней назад покинул свой пост. Его визави – бывший вице-премьер в правительстве Дмитрия Медведева Дмитрий Козак, курировавший экономические и финансовые вопросы «Л-ДНР», напротив, пару дней назад стал заместителем главы администрации президента России.

Ключевым фактором, позволяющим связать задержки выплаты пенсий в «республиках» с этими перестановками, является то, что Дмитрий Козак, по некоторым данным, является сторонником резкого сокращения (и даже прекращения) российского финансирования нужд «ДНР» и «ЛНР». В то время, как Владислав Сурков как раз был сторонником увеличения размера социальных выплат. Тех самых, которые уже анонсировали.

В свете этого, нынешние задержки выплат пенсий в «ДНР» могут означать, что Россия решила пересмотреть свои расходы в отношении «республик». Верификация пенсионных выплат, которая должна начаться в уже на следующей неделе, говорит о том же. Что все это сулит запаздывающим уже больше недели пенсионным выплатам в «ДНР»?

Возможно, что многое, а, возможно, что – ничего. Как известно от классиков, умом Россию не понять. Как известно от современников, на любую вражескую хитрость Россия способна ответить совершенно непредсказуемой глупостью. А пенсии в «ДНР» и «ЛНР»? Жители надеются, что это не тот случай…