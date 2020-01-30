Не должны тратить время: Для школьников готовят новый запрет

Пользоваться телефоном в школе хотят запретить – такая норма предлагается в законопроекте №2792, зарегистрированном в Верховной Раде. Запрет касается не только телефонов, но и всех устройств, которые подключаются к интернету. Если проект примут, учителя школ смогут законно отбирать гаджеты во время урока. Об этом пишет «Сегодня».

Дети не должны тратить время на свои смартфоны и планшеты, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Из-за того, что школьники долго находятся в соцсетях и играют в игры, им не хватает времени, чтобы общаться с родителями, заниматься спортом, выполнять домашнее задание или поиграть с друзьями, аргументирует запрет автор законопроекта.

Проект предлагает запретить во время уроков пользоваться любыми устройствами, которые подключаются к интернету. Кроме телефонов сюда относятся планшеты и смарт-часы.

Запрет касается и учеников, и учителей. В проекте уточняется, что исключением может быть использование устройств в образовательных целях и детьми с особыми образовательными потребностями.

Но последнее слово будет за директором школы. Он будет определять порядок пользования мобильной связью и другими устройствами с интернет-подключением в школе. В проекте говорится, что органы родительского и ученического самоуправления могут принимать участие в определении порядка.

Учительница математики Инна Воробей говорит, что сама запрещает доставать телефоны во время урока. Ученики часто сидят в соцсетях и упускают новый материал, говорит она.

«Ни одна контрольная или самостоятельная работа не обойдется без того, что кто-то просто пересылает ответы на задачи через интернет. Приходится идти на крайние меры и собирать смартфоны себе на стол, только после звонка отдаю их назад», – жалуется учительница.

К слову, за списывание учеников теперь будут наказывать – недавно парламент принял новый закон о среднем образовании. За нарушение ученика могут отстранить от контрольной или экзамена и заставить сдавать повторно. Ученика также могут оставить заново проходить предмет.

Любой запрет школьникам вызывает еще больший интерес, считает директор школы №5 Печерского района Киева Светлана Олексюк. Поэтому запрещать гаджеты нельзя, а напротив – их надо задействовать во время урока.

«Наоборот, чтобы ученик не отвлекался от урока на любой другой контент, гаджет может стать инструментом учителя. Учительское сообщество должно понять, что лучший способ удержать внимание учеников – использовать гаджеты на пользу для урока. Потому что дети не знают всех полезных функций своих устройств, как их можно применять и получать знания. А учитель сможет показать, как это сделать. Всегда были вещи, которые отвлекали детей от учебы, но задача учителя – удерживать интерес и внимание», – рассказывает Светлана Олексюк.

Вряд ли запрет использования в школах телефонов и подключенных гаджетов окажет положительное влияние на систему образования, уверена Надежда Омельченко, вице-президент компании «ИТ-Интегратор».

«Конструктивной альтернативой такому запрету может стать использование в наших школах технологии "Принесите свое собственное устройство" (Bring Your Own Device, BYOD). Эта технология уже достаточно известна и распространена во всем мире», – говорит Надежда Омельченко.

Для школ гаджеты учеников могут стать доступом к технологиям без дополнительных затрат на закупку планшетов или смартфонов для каждого ученика. А ученики смогут учиться на знакомом устройстве, что увеличивает их производительность.

«Это помогает учебному заведению уменьшить стоимость распространения книг, ноутбуков или планшетов. Интернет на планшетах учеников позволяет просматривать учебные материалы, проводить исследования, искать информацию. Эта практика позволяет детям с детства учиться использовать новейшие технологии. Она также позволяет учащимся усвоить правила безопасного поведения в Интернете. Было бы крайне уместно начинать внедрять такую практику и в Украине», – отмечает Надежда Омельченко.

Украинка Ирина Федосенко живет с семьей в Польше. В школе, куда ходит ее дочь, телефоны запрещены, говорит она.

«Мобильный лежит в рюкзаке, но воспользоваться им дочка может только после уроков. Эффект положительный, ребенок концентрируется на уроках, на переменах – живое общение. При этом, я знаю, что у меня есть с ребенком связь», – говорит Ирина Федосенко.

В Украине уже пытались запретить пользоваться телефонами в школах. В 2007 году запрет был принят, а в 2014-м Минобразования отменил его и оставил решение за школами и учителями.

Ограничения на гаджеты в школах есть в ряде стран. Например, во Франции, Греции, некоторых штатах США, Таджикистане.

Так, во Франции с прошлого года ученикам начальной и средней школы запретили приносить любые гаджеты с подключением к интернету. В список попали не только смартфоны, но и планшеты с умными часами.

Запрет планируют ввести в Германии. Пока он действует только в Баварии, где ограничение распространяется и на ноутбуки, если они не нужны для обучения.

В Великобритании школы сами принимают решение, запрещать ли использование гаджетов. В некоторых учебных заведениях смартфон не разрешают приносить даже выключенным, а в других школьники могут читать учебники с экрана гаджета.

В США все зависит от законодательства штата. Например, в Массачусетсе решение принимает руководство школы, а в Нью-Йорке – местная власть.