Яблоки – дороже: В соцсети сравнили цены на фрукты и овощи в Донецке и Киеве (Фото)

Пользователь соцсетей Владимир побывал в неподконтрольном украинским властям Донецке. Цены на овощи и фрукты в одном из местных супермаркетов он сравнил с ценами в украинской столице.
В частности, мужчина показал цены на фрукты (цена за 1 кг) в супермаркете «Молоко»:
- в Донецке апельсины стоят 75 руб. (29,9 грн по местному курсу на 30.01.2020) – в Киеве – 37 грн;
- лимоны – 99 руб. (39,4 грн) – 39 грн;
- киви – 98 руб. (39 грн) – 39 грн;
- гранат – 105 руб. (41,8 грн) – 46 грн;
- яблоки Симиренко – 88 руб. (35 грн) или 23 грн.
Также мужчина сравнил цены на овощи в Донецке и Киеве (цена за 1 кг):
- в Донецке капуста пекинская стоит 49 руб. (19,5 грн) – в Киеве – 12,5 грн;
- капуста белокочанная – 17,9 руб. (7,1 грн) – 7 грн;
- морковь – 19,9 руб. (7,9 грн) – 7 грн;
- лук репчатый – 19,99 руб. (8 грн) – 9,49 грн;
- лук белый – 65 руб. (25,9 грн) – 24 грн;
- чеснок – 220 (87,7 грн) – 64 грн.
Сравнение цен показывает, что некоторые овощи и фрукты дешевле в Донецке, некоторые – в Киеве. Ощутимо отличаются цены на апельсины, которые дешевле в Донецке. А вот яблоки Симиренко стоят гораздо меньше в Киеве.
При этом Владимир отметил, что в Киеве и иных городах на подконтрольной украинским властям территории гораздо выше зарплаты, что перечеркивает любую разницу в ценах.