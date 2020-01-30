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Непогода на Луганщине: Обесточены три насосные станции

30.01.20 08:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Лисичанске (Луганская обл.) из-за порывов ветра обесточены три насосные станции. Без воды остались 23 тыс. абонентов. Об этом сегодня, 30 января, сообщает Государственная службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что котельные в городе работают в штатном режиме. Ведутся восстановительные работы.

«В ночь на 30 января в г. Лисичанск из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались 23 тыс. абонентов. К восстановительным работам привлечены бригады КП "Лисичанск водоканал". Котельные работают в штатном режиме», – сказано в сообщении ГСЧС.

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