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Из-за куртки: В неподконтрольном Донецке мужчину забили до смерти

30.01.20 09:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Кировском районе неподконтрольного украинской власти Донецка произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Утверждается, что двое нетрезвых подростков выходили из кафе, увидели сидевшего неподалеку 26-летнего сильно подвыпившего мужчину и решили его обокрасть, сняв с него куртку. Парни отвели мужчину за ПТУ №118, где избили ногами. А после один из них нанес жертве удары по голове камнем.

«Испугавшись наказания, подозреваемые скрылись вместе с "добычей" с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался на месте», – говорится в сообщении.

Отмечается, что парням грозит до 15 лет тюрьмы.

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