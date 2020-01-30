«Каргилл. Очередь огромная»: Ситуация в пунктах пропуска утром 30 января

Сегодня утром, 30 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 января линию разграничения через КПВВ пересекли 33,9 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8080 человек и 995 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7215 человек и 1225 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7065 человек и 1260 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2695 человек и 535 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8835 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 240 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/75;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 15/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Denis: «8:53. Горловка в Украину. Машин не много. После обеда вообще будет пусто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «8:33. Каргилл. Очередь огромная, и пеших, и машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.