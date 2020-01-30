Подростки из неподконтрольного Донбасса смогут пересекать КПВВ по свидетельству о рождении

Украинское правительство поддержало решение упростить процедуру выезда из временно неподконтрольной украинским властям территории подросткам 14-16 лет. До 1 мая они смогут пересекать КПВВ по свидетельству о рождении. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ).

Как сообщается, правительство поддержало решение упростить процедуру выезда из временно неподконтрольной украинским властям территории подросткам 14-16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины или которые его потеряли.

Согласно принятому Постановлению, до 1 мая 2020 года они смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении.

«Это станет возможностью для всех тех подростков, проживающих на временно оккупированной территории, приехать на контролируемую украинскими властями территорию, оформить паспорт и в дальнейшем беспрепятственно пересекать КПВВ», – отметила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

«Они получат возможность интегрироваться в украинское пространство, вступать в украинские вузы и чувствовать себя полноценными гражданами страны со всеми правами и возможностями, которыми их обеспечивает государство», – добавила она.

Ранее сообщалось, что, согласно новому Порядку пересечения линии разграничения, действующему с 29 ноября 2019 года, подростки в возрасте 14-16 лет могут пересекать КПВВ при наличии либо паспорта гражданина Украины, либо загранпаспорта. Также подростки в возрасте от 14 до 16 лет, обучающиеся в учебных заведениях на подконтрольной Украине территории, но чьи родители (усыновители), опекуны проживают в «Л-ДНР», – могут ехать без сопровождения взрослых при наличии документа, подтверждающего обучение в учебном учреждении.