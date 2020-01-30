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Красный Крест направил на неподконтрольный Донбасс партию медикаментов

30.01.20 09:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Международный комитет Красного Креста направил на временно неподконтрольную украинским властям часть Донбасса лекарственные препараты. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера (29 января, – ред.) через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены лекарственные препараты весом 0,905 тонны», – сказано в сообщении.

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