Красный Крест направил на неподконтрольный Донбасс партию медикаментов

Международный комитет Красного Креста направил на временно неподконтрольную украинским властям часть Донбасса лекарственные препараты. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера (29 января, – ред.) через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены лекарственные препараты весом 0,905 тонны», – сказано в сообщении.