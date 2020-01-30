Дали 20% за декабрь: В «ДНР» задерживают зарплаты шахтерам

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины шахтерам задерживают зарплаты. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, жители Донецка рассказывают о том, что по состоянию на конец января 2020 года еще не выплачена зарплата за декабрь. На многих шахтах в «ДНР» деньги выплачивают частями: