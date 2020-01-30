Дали 20% за декабрь: В «ДНР» задерживают зарплаты шахтерам

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины шахтерам задерживают зарплаты. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Так, жители Донецка рассказывают о том, что по состоянию на конец января 2020 года еще не выплачена зарплата за декабрь. На многих шахтах в «ДНР» деньги выплачивают частями:
- Оксана: «Где же зарплата за декабрь на шахте им. Скочинского?»;
- Елена: «Дали только 20%»;
- Алена: «Нам дали 20% за декабрь»;
- Наталья: «"Лидиевке" и того не дали, бессовестные»;
- Оксана: «На 29 число должны были уже дать всю»;
- Андрей: «На шахтах дали за десембер 15%»;
- Наталья В.: «Не на всех. Некоторым вообще ничего»;
- Елена: «В ДНР шахтерам з/п за ноябрь дали по частям, а люди спускаются под землю».