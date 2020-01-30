Отравились газом: В «ЛНР» два человека погибли, трое пострадали

В неподконтрольном украинским властям Краснодоне (после переименования – Сорокино, Луганская обл.) от отравления бытовым газом один человек погиб и трое пострадали. Еще один человек погиб вследствие отравления угарным газом в неподконтрольных Ровеньках. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

В Краснодоне (Сорокино) в квартире жилого дома, в результате неисправности газовой колонки, по предварительной причине, от отравления бытовым газом погиб мужчина 1988 года рождения. Кроме того, пострадали: мужчина 1983 года рождения, две женщины – 1985 и 1963 годов рождения. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение местной больницы.

В Ровеньках, по предварительной причине, вследствие нарушения правил эксплуатации твердотопливной печи, из-за отравления угарным газом погиб мужчина 1967 года рождения.