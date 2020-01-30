Сводка из зоны ООС за 29 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил вблизи населенных пунктов Пески, Лебединское, Марьинка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы со стороны НВФ:

неподалеку Орехово – из миномета калибром 120 мм;

рядом с Новотошковским – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;

вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 17 единиц. Под огнем оказались район шахты им. Гагарина на горловском направлении; районы поселков шахты "Трудовская" и Александровка на донецком направлении; районы сел Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка – на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), села Желобок и поселка Голубовское. Огонь велся из минометов калибром 82 мм и вооружения БМП».