В «ДНР» непогода оставила без света более 5 тысяч человек

В неподконтрольных украинским властям Докучаевске и Макеевке (Донецкая обл.) более 30 трансформаторных подстанций обесточены, в Старобешевском районе повреждена воздушная линия электропередачи 35 кВ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР».

Сообщается, что из-за сильного порывистого ветра в Макеевке произошло аварийное отключение электроснабжения 31-й подстанции в Кировском, Советском и Червоногвардейском районах.

Кроме того, в Докучаевске обесточена подстанция «Совхоз Докучаевский»: без электроэнергии – 520 абонентов частного сектора и два социальных объекта.

«В Старобешевском районе Донецкой области из-за повреждения воздушной линии электропередачи 35 кВ без электричества остались около 5000 абонентов сел: Стыла, Новоселовка, Марьяновка и Новобешево», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на текущий момент во всех городах ведутся работы по восстановлению электроснабжения.