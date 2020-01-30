Итальянский ведущий извинился за то, что назвал Украину «Малой Россией»

Ведущий программы «L'Eredita» на итальянском телеканале «RAI» Флавио Инсинна, который ранее заявил, что «Малая Россия – это второе название Украины», публично извинился за свои высказывания. Об этом сообщает посольство Украины в Италии на своей странице в Facebook.

Сообщается, что «после консультаций посольства с руководством телевизионной компании Ф. Инсинна публично признал некорректность употребления словосочетания "Малая Россия"».

Ведущий заявил, что «это была досадная непреднамеренная ошибка».

«Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления "Малая Россия" в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная неумышленная ошибка. Украина – это прекрасная страна и я хотел бы передать приветствия послу и всему замечательному народу Украины», – сказал телеведущий.