RU
Все новости

Картины дождя: Фотограф показала Донецк через отражения в лужах (Фото)

31.01.20 07:36
Фото со страницы в Facebook Евгении Карпачевой
Фото со страницы в Facebook Евгении Карпачевой

В неподконтрольном украинским властям Донецке показали город через отражения в лужах. Фото опубликовала на своей странице в Facebook местный фотограф Евгения Карпачева.

Фотограф сделала ряд снимков в центре города. По словам Карпачевой, она «любит заглядывать в лужи – там красиво».

«Что делать, когда идет дождь? Конечно, фотографировать лужи», – отметила она.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что фото очень напоминают акварельные картины:

  • Людмила: «О, спасибо за чудесный акварельный вечер (за просмотром суперских фотографий!)»;
  • Ксения: «Это ж обалдеть что такое!»;
  • Светлана: «Картины дождя»;
  • Елена: «Действительно, если не знать, то можно за акварель принять».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк