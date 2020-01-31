Картины дождя: Фотограф показала Донецк через отражения в лужах (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке показали город через отражения в лужах. Фото опубликовала на своей странице в Facebook местный фотограф Евгения Карпачева.

Фотограф сделала ряд снимков в центре города. По словам Карпачевой, она «любит заглядывать в лужи – там красиво».

«Что делать, когда идет дождь? Конечно, фотографировать лужи», – отметила она.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что фото очень напоминают акварельные картины: