Украина в ОБСЕ рассказала о российских минах на Донбассе

Украинская делегация при ОБСЕ проинформировала миссии стран-участниц об использовании Россией на Донбассе запрещенных международными конвенциями противопехотных мин. Это произошло во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду, 29 января, сообщает «Укринформ».

«Мы выражаем наше решительное осуждение и возмущение по поводу использования российскими оккупационными силами противопехотных мин. Эти орудия войны не избирательного действия убивают и ранят преимущественно невинных и беззащитных мирных жителей, особенно детей. Мы подчеркиваем, что Украина не является ни полигоном для испытаний нового российского оружия, ни местом для утилизации старого», – заявил в своем выступлении заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Дипломат подчеркнул, что невинные гражданские лица «не должны быть заложниками такой безответственной и безжалостной политики России».

«Мы настойчиво призываем российскую сторону немедленно прекратить поставки и дальнейшее применение на временно оккупированных территориях Украины противопехотных мин и других типов мин и взрывных устройств, а также убрать все мины, которые были установлены российскими вооруженными формированиями», – подчеркнул Лоссовский.

Заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ также продемонстрировал присутствующим иностранным делегациям презентацию на тему использования незаконными вооруженными формированиями на Донбассе противопехотных мин российского производства.

В частности, была продемонстрирована противопехотная мина направленного действия МОН-50, которая была обнаружена 21 марта 2016 года в районе Попасной (Луганская обл.). Как свидетельствует маркировка, мина была произведена в 2003 году на заводе «Полимер» в г.Чапаевск Самарской области РФ.