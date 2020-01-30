RU
Все новости

На Донетчине семья отравилась газом

30.01.20 11:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Константиновке (Донецкая обл.) семья отравилась газом. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сегодня в 2:40 спасателям сообщили о несчастном случае, который произошел на ул. Белоусова в Константиновке.

«В результате отравления бытовым газом была госпитализирована семья из 3 человек – 2 взрослых и 1 ребенок. Все они были доставлены в Коммунальное некоммерческое предприятие многопрофильную больницу Константиновского городского совета в состоянии средней тяжести», – сказано в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк