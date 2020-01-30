На Донетчине семья отравилась газом

В Константиновке (Донецкая обл.) семья отравилась газом. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сегодня в 2:40 спасателям сообщили о несчастном случае, который произошел на ул. Белоусова в Константиновке.

«В результате отравления бытовым газом была госпитализирована семья из 3 человек – 2 взрослых и 1 ребенок. Все они были доставлены в Коммунальное некоммерческое предприятие многопрофильную больницу Константиновского городского совета в состоянии средней тяжести», – сказано в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.