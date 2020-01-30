Ночью неизвестные разгромили школу в Мариуполе

В Кальмиусском районе Мариуполя неизвестные устроили погром в здании опорной школы. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Сегодня ночью, около 02:00, минуя систему безопасности, неизвестный проник в здание мариупольской школы №47. В результате незаконного проникновения злоумышленник разбил несколько стекол и повредил часть имущества учебного заведения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент идет оценка нанесенного ущерба. На месте работает полиция.

Напомним, в 2019 году в школе провели капитальный ремонт. Школа оснащена самым современным оборудованием в предметных кабинетах и ​​обустроена удобной мебелью. Открыт музей украинского быта, работает современная система школьного питания. Также реанимирована спортивная инфраструктура учебного заведения. Общий объем инвестиций в проект составил более 80 млн грн.