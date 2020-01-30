Там тоже был Козак: Эксперт по Приднестровскому конфликту акцентировал на главных выводах для Украины

В урегулировании конфликта на Донбассе Украине нужно учитывать плюсы и минусы переговоров и их последствий по Приднестровскому конфликту с Молдовой. Особенно в плане того, что от России сейчас тему Донбасса будет курировать Дмитрий Козак, который является главным реализатором Приднестровского сценария. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказал замдиректора Украинского института будущего, дипломат Посольства Украины в Республике Молдова (2005-2010 гг.) Евгений Енин.

Он сообщил, что занимался урегулированием Приднестровского конфликта с 2003 года. В тот период с российской стороны главным переговорщиком выступал Дмитрий Козак. «Это совпало с активным продвижением российского плана Дмитрия Козака (предусматривал федерализацию Молдовы с предоставлением особого статуса Преднестровью, – ред.). Я его несколько раз видел вживую, понимаю, какие методы он использует в работе. Это очень активный человек, он из Москвы несколько раз в неделю прилетал в Кишинев, Тирасполь с залетами в Киев», – сказал Енин.

Он подчеркнул, что ситуация в Украине доказывает, что за этот период у России не изменился план по отношению к соседним государствам. «И у России на сегодня по Донбассу есть два плана. Первый – сохранять конфликт в нынешнем состоянии, как влияние на определенную внутреннюю часть Украины. Второй – урегулирование на основании "концепта Козака", который предусматривает расширение влияния России на территорию всей Украины. Это будет выражаться в консервации военного фокуса, с акцентом на экономическое присутствие, право вето так называемых субъектов автономии или федерации», – пояснил эксперт.

Енин перечислил уроки, которые может извлечь Украина из Приднестровского конфликта.

Первое – нужно определить, что мы хотим иметь «в сухом остатке». «Иначе это движение по кругу, и мы приговорены к поражению», – сказал он.

Второе – под сформированные задачи относительно той победы, которую Украина считает достаточной, приемлемой, нужно сформировать структуру власти. «На сегодняшний день ее нет. В молдовской структуре тоже есть свои недостатки, но она функционирует более 20 лет и показывает свои результаты – в частности, это наличие Министерства реинтеграции. В руках этого министерства находятся все политики, которые завязаны на урегулировании конфликта. А не так, как у нас – МИД проводит политические консультации, но при этом дипломаты не имеют никаких полномочий в зоне конфликта. В Молдове Министерство реинтеграции ведет все внешние политические коммуникации. Когда иностранные дипломаты, политики приезжают в Молдову и хотят поговорить на эту тему, они идут не в МИД, а именно в Министерство реинтеграции. Именно оно определяет экономическую, политическую, социальную, гуманитарную политику, безопасность в зоне конфликта», – пояснил Енин.

Третье – у Молдовы можно поучиться отстаивать национальные интересы. «Мы можем говорить о недостатках молдовских президентов, в частности, того же Воронина. Но ему не откажешь в способности отстаивать национальные интересы в приднестровском урегулировании. Если нужно – срывает раунд переговоров, которые не влекут ничего хорошего для твоей страны. За счет этого он уходит от решений, подписания документов, которые могут иметь серьезные последствия», – рассказал эксперт.

«И 5 лет назад мы в Украине избежали очень серьезной ошибки, когда правильно обозначили стороны конфликта и не сели за один стол переговоров с боевиками. Хотя казалось бы, это было бы проще всего. Но что мы видим сегодня в Приднестровье – они прикрываются более чем 150-тью документами переговорного формата. И говорят: а вы не можете применять молдовское законодательство к территории конфликта, вы можете применять законодательство, выработанное сторонами в рамках переговорного процесса», – акцентировал дипломат.

Четвертое – решение больного вопроса: кто заплатит за реинтеграцию. «Однозначного ответа нет. И в свое время молдовский парламент упустил возможности привлечь международных партнеров в реинтеграционный фонд. А в 2008 году речь шла о 2 млрд долл. Это для маленького Приднестровья. Потом международный политикум переключился на иные темы, и сейчас об этих деньгах не вспоминают. Поэтому нам нужно не упустить момент и зафиксировать готовность партнеров вложиться, помочь нам в обновлении Донбасса в будущем», – отметил Енин.

По его мнению, также для урегулирования ситуации на Донбассе нужно четко проанализировать причины, которые спровоцировали конфликт, и те, которые не позволяют его урегулировать. «Например, в Приднестровье причины, которые сформировали конфликт и причины, которые его поддерживают, отличаются друг от друга. Буквально в первые месяцы конфликта формируются серая и черная экономика – это основной драйвер недопущения каких-либо сдвигов. И на политическом уровне внешне вроде бы пазл складывается просто. Но если учесть экономическую составляющую – когда в доле все ведущие лица в регионе – то что-то сдвинуть вперед очень сложно», – заключил эксперт.

Как сообщалось ранее, эксперты не советуют реализовывать Приднестровский сценарий по отношению к Донбассу, также они указали на основные различия в вооруженных конфликтах Украины и Молдовы. Также они отметили, что Молдова шла на разные уступки России, но это существенно не повлияло на исход конфликта. При этом за почти 30 лет существования «ПМР» данный регион пришел в упадок, а после начала агрессии в Украине Россия сократила финансирование «республики».

Напомним, что «Приднестровская молдавская республика» объявила независимость от Молдавской ССР в 1990 году на фоне распада СССР, а после вооруженного конфликта в 1992 году полностью отделилась от Молдовы. На протяжении всего этого периода «ПМР» остается непризнанным государством, его не признала даже Россия.