RU
Все новости

На Донетчине в ДТП пострадала женщина

30.01.20 11:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Минувшим вечером в Славянске (Донецкая обл.) в ДТП пострадала женщина. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба полиции города.

В результате ДТП женщина получила травмы.

«Информация о ДТП на улице Вокзальной поступила в полицию Славянска в половине седьмого вечера. На месте происшествия было установлено, что автомобиль "Шкода" совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть. Пострадавшая с телесными повреждениями была доставлена в больницу», – говорится в сообщении.

За рулем автомобиля находился 36-летний житель города.

Проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк