На Донетчине в ДТП пострадала женщина

Минувшим вечером в Славянске (Донецкая обл.) в ДТП пострадала женщина. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба полиции города.

В результате ДТП женщина получила травмы.

«Информация о ДТП на улице Вокзальной поступила в полицию Славянска в половине седьмого вечера. На месте происшествия было установлено, что автомобиль "Шкода" совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть. Пострадавшая с телесными повреждениями была доставлена в больницу», – говорится в сообщении.

За рулем автомобиля находился 36-летний житель города.

Проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».