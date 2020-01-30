СБУ задержала участника НВФ «Призрак»

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) – террористической группировки «Призрак». Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Бахмутского района отбывал наказание за кражу в одном из мест лишения свободы в Донецкой области. После освобождения в июне 2014 года мужчина присоединился к «ДНР». Участники НВФ поручили ему нести «боевые дежурства» на блокпостах в районе города Северск.

После освобождения населенного пункта силами Антитеррористической операции летом 2014 года он бежал от НВФ и длительное время скрывался на территории Российской Федерации. В конце прошлого года мужчина вернулся на подконтрольную Украине территорию Донецкой области и в январе 2020-го был установлен и задержан контрразведчиками спецслужбы.

В ходе досудебного расследования мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.