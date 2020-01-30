В «ДНР» пообещали увеличить штат сотрудников «миграционной службы»

В «ДНР» планируют увеличить штат сотрудников «миграционной службы» в связи с большим количеством обращений за «паспортами». Об этом сегодня, 30 января, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

Как утверждает Пушилин, в «республике» хотят ускорить процесс оформления «паспортов».

«Рассматривается целый комплекс процедур: от увеличения штата сотрудников миграционной службы МВД до сокращения времени на проверочные мероприятия», – уверяет Пушилин.

Также «глава ДНР» признал, что спрос на «паспорта ДНР» увеличился с началом выдачи паспортов РФ в упрощенном порядке.

Напомним, в «ДНР» введение электронной очереди на подачу документов для оформления российского паспорта и «республиканского» «паспорта» не ускорило процесс по их выдаче.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» у отделений «Почты Донбасса» собираются очереди желающих получить талон на подачу документов. В частности, в соцсети показали «очередь за очередью» в Горловке.