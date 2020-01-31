В Донецке показали безлюдные перроны ж/д вокзала (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как в январе нынешнего года выглядит ж/д вокзал.

Дончанин днем в будний день прошелся вблизи вокзала, продемонстрировал остановки общественного транспорта. «Куча маршруток, достаточно людей», – отметил дончанин.

Затем он направился на территорию ж/д станции, где показал безлюдные перроны – людей на вокзале практически нет, несмотря на запуск нескольких электричек, а также музей у вокзала, со стороны ул. Артемовской.

«Печально это, конечно, все выглядит», – прокомментировал мужчина фасадные окна с фанерой, вставленной вместо разбитых стекол.

Напомним, пригородные электропоезда с железнодорожного вокзала в Донецке начали курсировать 19 августа 2019 года.

Напомним, в «ДНР» еще летом 2019 года заявляли, что в этом году будет запущено железнодорожное сообщение с РФ, отмечалось, что «проводится работа по подготовке персонала, а также материальной базы для осуществления пассажирских перевозок». В октябре «чиновники» все еще настаивали, что подготовительные работы продолжаются. Правда, просчитали, что билеты маршрута «ДНР» – РФ будут стоить дороже, чем железнодорожные перевозки внутри России. Также оказалось, что в «республике» нет вагонов для запуска пассажирских поездов в РФ.