Из-за скользкого асфальта: В Донецке сообщают о трех ДТП (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 30 января, произошел ряд ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, люди рассказывают об аварии, которая произошла на ул. Синцова: на повороте легковой автомобиль со скользкой дороги съехал на обочину и врезался в дерево.

Еще одно ДТП произошло на ул. Артема: легковой автомобиль раскрутило на скользком асфальте, и он вылетел на обочину, «припарковавшись» между столбом и деревом.

Дончане сообщают также о ДТП на трассе в сторону Макеевки. Как рассказывают очевидцы, машина «Жигули» перевернулась после слета на обочину. На месте работают «ГАИ» и «скорая».

Напомним, сегодня в Донецке очевидцы сообщали и об иных авариях.