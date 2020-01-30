«Шахтер» завершил первый сбор в Турции победой

Сегодня, 30 января, ФК «Шахтер» завершил первый турецкий сбор утренним спаррингом с чешским «Словацко». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

В матче приняли участие все, кто вчера не играл с «Пролетером», а также Николай Матвиенко и вышедшие на замену Маркос Антонио, Тете, Даниил Сикан и Игорь Кирюханцев.

Команды начали в среднем темпе и к 20-й минуте, кроме большого количества не доведенных до завершения атак, обменялись полумоментами: Гавлик не попал в створ из-за штрафной, а Мораес после паса Исмаили проверил наличие в рамке Трмала. Позже Исмаили с острого угла еще раз потревожил голкипера «Словацко», а Тайсон завершил несложным ударом комбинацию с Мораесом. Неприятностью тайма стало то, что Исмаили в борьбе за мяч получил повреждение руки и вынужденно покинул поле. Позицию в центре защиты занял недавно вернувшийся в общую группу Бондарь, а Матвиенко сместился на левый фланг.

Коноплянка, игравший справа при наличии слева Тайсона и в центре Марлоса, провел на поле 56 минут. Вместо него появился Коваленко и сразу же забил: выход на чужие ворота и результативный пас на счету Болбата. Освеживший состав «Словацко» отрезками неплохо прессинговал, поэтому «горняки» часто контролировали мяч без продвижения на чужую половину. А у чехов возникло пару шансов после кроссов в штрафную, и на 73-й минуте лишь реакция Пятова спасла «Шахтер» от пропущенного гола. В третьей игре подряд у «горняков» был момент на последней минуте, но с ударом Тете вратарь справился.

1:0, 1:1, 0:1, 1:0 – так завершились спарринги «Шахтера» с «Лехом», «Войводиной», «Пролетером» и «Словацко». Подопечные Луиша Каштру отправились в Украину, а уже 2 февраля вернутся в Белек и начнут второй зимний сбор. Календарь контрольных матчей станет известен в ближайшее время.

«Шахтер» (Донецк) – «Словацко» (Угерске-Градиште) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 Коваленко (56)

«Шахтер»: Пятов (к), Болбат (Кирюханцев, 87), Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бондарь, 36), Степаненко (Маркос Антонио, 75), Алан Патрик, Коноплянка (Коваленко, 56), Марлос (Тете, 75), Тайсон, Мораес (Сикан, 82)