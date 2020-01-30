RU
Все новости

«Шахтер» завершил первый сбор в Турции победой

30.01.20 12:58
/ Фото: shakhtar.com

Сегодня, 30 января, ФК «Шахтер» завершил первый турецкий сбор утренним спаррингом с чешским «Словацко». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

В матче приняли участие все, кто вчера не играл с «Пролетером», а также Николай Матвиенко и вышедшие на замену Маркос Антонио, Тете, Даниил Сикан и Игорь Кирюханцев.

Команды начали в среднем темпе и к 20-й минуте, кроме большого количества не доведенных до завершения атак, обменялись полумоментами: Гавлик не попал в створ из-за штрафной, а Мораес после паса Исмаили проверил наличие в рамке Трмала. Позже Исмаили с острого угла еще раз потревожил голкипера «Словацко», а Тайсон завершил несложным ударом комбинацию с Мораесом. Неприятностью тайма стало то, что Исмаили в борьбе за мяч получил повреждение руки и вынужденно покинул поле. Позицию в центре защиты занял недавно вернувшийся в общую группу Бондарь, а Матвиенко сместился на левый фланг.

Коноплянка, игравший справа при наличии слева Тайсона и в центре Марлоса, провел на поле 56 минут. Вместо него появился Коваленко и сразу же забил: выход на чужие ворота и результативный пас на счету Болбата. Освеживший состав «Словацко» отрезками неплохо прессинговал, поэтому «горняки» часто контролировали мяч без продвижения на чужую половину. А у чехов возникло пару шансов после кроссов в штрафную, и на 73-й минуте лишь реакция Пятова спасла «Шахтер» от пропущенного гола. В третьей игре подряд у «горняков» был момент на последней минуте, но с ударом Тете вратарь справился.

1:0, 1:1, 0:1, 1:0 – так завершились спарринги «Шахтера» с «Лехом», «Войводиной», «Пролетером» и «Словацко». Подопечные Луиша Каштру отправились в Украину, а уже 2 февраля вернутся в Белек и начнут второй зимний сбор. Календарь контрольных матчей станет известен в ближайшее время.

«Шахтер» (Донецк) – «Словацко» (Угерске-Градиште) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 Коваленко (56)

«Шахтер»: Пятов (к), Болбат (Кирюханцев, 87), Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бондарь, 36), Степаненко (Маркос Антонио, 75), Алан Патрик, Коноплянка (Коваленко, 56), Марлос (Тете, 75), Тайсон, Мораес (Сикан, 82)

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк