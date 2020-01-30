На Донетчине протестуют горняки: перекрыта дорога (Фото)

В центре Мирнограда (Донецкая обл.) проходит акция протеста работников госпредприятия «Мирноградуголь», перекрыто движение. Об этом сегодня, 30 января, сообщает «pokrovsk.news».

Горняки заблокировали движение транспорта на перекрестке улиц Соборная и Центральная, недалеко от шахтоуправления.

По данным председателя Покровско-Мирноградской территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности Украины Романа Сиротюка, акция продлится несколько часов.

Протестующие требуют погашения долгов по зарплате, господдержку угольной отрасли, а также призывают украинское правительство не принимать законов, ограничивающих права трудящихся.

Сообщается, что к шахтерам вышли секретарь Мирноградского городского совета Александр Пономаренко и заместитель гендиректора ГП «Мирноградуголь» по производству Геннадий Сонич.

«Угольный склад шахты "Капитальная" заполнен. Поддерживаем шахту на плаву, чтобы она не остановилась. Даже не могу сказать, какая будет перспектива, потому что у нас одна-единственная лава сейчас на доработке на шахте "Капитальной". Еще одна лава заряжена, но это тоже не спасает, потому что у нас уже около 7-8 месяцев нет проходки. Это значит, у нас нет развития», – отметил Сонич.