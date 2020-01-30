Губернатор Донетчины представил нового главу Покровской райгосадминистрации (Фото)

Коллективу Покровской райгосадминистрации и общественности сегодня, 30 января, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко представил нового главу РГА – Андрея Бондаренко. Об этом Кириленко сообщил на своей странице в Facebook.

«Представил коллективу нового председателя РГА – Андрея Бондаренко. На должность Андрей Александрович был назначен 25 января распоряжением президента Украины», – сообщил губернатор.

По его словам, 2020-й год – ключевой для реформы децентрализации, к концу года должен завершиться процесс формирования объединенных территориальных громад. «Поэтому основная задача, которую я поставил перед Андреем Бондаренко, – успешное завершение этой реформы. Отметил, что в процессе формирования громад необходимо слышать мнение людей, заботиться о том, чтобы громады были экономически состоятельными, и ориентироваться на потребности жителей, а не на политическую целесообразность и отдельные частные интересы», – сказал Кириленко.