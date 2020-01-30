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На Донетчине на трассе столкнулись легковое авто и фура (Фото)

30.01.20 15:26
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Под Мариуполем сегодня, 30 января, произошло ДТП: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом сообщают очевидцы в местном паблике в Facebook.

Как отмечается, авария произошла около 9:00 на Запорожской трассе вблизи Мариуполя.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с фурой «DAF». Водитель фуры пытался уйти от лобового столкновения, съехал на обочину и застрял.

Как отмечают очевидцы, дорога была скользкой. В результате ДТП пострадал водитель легкового авто, он госпитализирован. На месте аварии работали сотрудники полиции.

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