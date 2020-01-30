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Закупка электричества у России – угроза безопасности страны: Результаты опроса

30.01.20 13:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Покупать электроэнергию в России – значит, рисковать безопасностью нашей страны. Таково мнение большинства украинцев. Социологическая группа «Рейтинг» изучала, как люди относятся к импорту киловатт из России. Двое из трех опрошенных не поддерживают обновления закупок. Четверо из десяти считают это вообще угрозой для страны. В октябре прошлого года, благодаря поправке Андрея Геруса страна начала импортировать российский свет. Он сам, согласно этому же опросу, возглавил антирейтинг руководителей энергетической отрасли, сообщает «Сегодня».

«Нами было опрошено 2000 респондентов по абсолютно репрезентативной выборке. Если мы говорим об электроэнергии, о которой украинцы говорят, что мы ее производим сами, достаточно много производим сами, то украинец, даже из Евросоюза или из Белоруссии, и тем более из России, уже негативно дает оценку негативного отношения к этому импорту», – отметил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

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