Украинская сторона в Минске передала список пленных, которых хочет вернуть в ходе обмена, – Ермак

Украинская сторона 29 января на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске передала новый список своих граждан, которых хочет вернуть через обмен с Россией и ОРДЛО. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает «Украинская правда».

«Вчера (29 января – ред.) список был передан на заседании Трехсторонней контактной группы», – заявил Ермак.

По его словам, те два трека, о которых говорил президент Владимир Зеленский, «сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену – чтобы в максимально быстрые сроки все наши граждане были освобождены, – не снижает».