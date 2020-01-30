Временное жилье для переселенцев: Что нужно для получения в Славянске

В Славянске (Донецкая обл.) переселенцев приглашают стать на учет для предоставления жилых помещений для временного проживания. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

«Славянский городской совет приглашает граждан, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц для принятия на учет внутренне перемещенных лиц и предоставления жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенным лицам», – говорится в сообщении.

Так, для этого переселенцам необходимо обращаться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) Славянска, который находится по адресу: г. Славянск, ул. Соборная, д. 2. Справки по тел.: (06262) 2-34-81, 3-50-48. Время приема: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота – с 08:00 до 16:00; вторник – с 08:00 до 20:00.

При себе необходимо иметь следующие документы:

Копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины и членов его семьи, заверенные в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. Копии справок о присвоении идентификационного номера гражданину и членам его семьи, заверенные в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. Копия справки ВПЛ о постановке на учет в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах и копии соответствующих справок членов семьи. Акт обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры) при наличии условий. Копии документов, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния или судом, подтверждающие родственные отношения заявителя и всех членов семьи. Справка о доходах заявителя и всех членов семьи за предыдущие 6 месяцев. Справка, выданная Управлением социальной защиты населения о совокупном доходе за предыдущие 6 месяцев, рассчитанная в соответствии с методикой исчисления совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи. Информационная справка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Бумажный скоросшиватель.

Напомним, Славянским городским советом было закуплено 10 квартир на 3 млн грн. Еще 200 тыс. грн сэкономили. Данные квартиры в коммунальную собственность власти города приобретали у горожан. Средства по схеме «50 на 50» выделялись из государственного и областного бюджетов, данную программу курирует МинВВОТ. Посмотреть фото квартир можно здесь.