Обещают быстро обслуживать жителей и переселенцев: В Волновахе обновили фронт-офис ПФУ (Фото)

В Волновахе (Донецкая обл.) состоялась презентация модернизированного, согласно Единым стандартам обслуживания граждан в органах Пенсионного фонда Украины (ПФУ), фронт-офиса Волновахского объединенного управления ПФУ Донецкой области. Об этом сегодня, 30 января, сообщила начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

Событие произошло вчера, 29 января. «Теперь жители Волновахского района имеют возможность воспользоваться услугами пенсионной службы в удобных условиях, ведь сейчас создана комфортная среда не только для приема, но и для доступа и ожидания посетителей», – сообщила Рад.

По ее словам, главный критерий, которым руководствовались работники Фонда при проведении ремонтных работ, – создание удобных и благоприятных условий для посетителей, соблюдение корпоративного стиля при обустройстве мест обслуживания.

Как сообщили в пресс-службе Волновахского объединенного управления ПФУ, в помещении Фонда посетителей встречает координатор, который помогает зарегистрироваться в электронной очереди и предоставляет первичную консультацию, а опытные специалисты помогают максимально быстро решить пенсионные вопросы и принять документы для назначения, перерасчета пенсии и тому подобное.

В обновленном помещении созданы комфортные условия для каждого посетителя: обустроено место для доступа в интернет, есть отдельное рабочее место и предусмотрены все удобства для обслуживания лиц с инвалидностью, а для маломобильных групп населения установлены пандус, тактильная плитка, визуальные отметки шрифтом Брайля.

Фото: Facebook / Наталия Рад

«С этого дня благодаря современному оборудованию и информационным технологиям отдел готов обслуживать максимально быстро жителей района и временно перемещенных лиц», – резюмируется сообщение.

Как сообщалось ранее, специалистов управления ПФУ в Донецкой области обучают жестовому языку.

Напомним, ПФУ внедряет в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.