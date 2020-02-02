Дети, рожденные на неподконтрольном Донбассе, рискуют не иметь гражданства, – правозащитница

Не более 37% детей, рожденных на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, и только 13,5% рожденных в Крыму после 2014 года, имеют свидетельство о рождении украинского образца. Таковы данные правозащитников. Об этом рассказала менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA («Зміна») Алена Лунева.

По ее словам, отсутствие у детей, родившихся на временно неподконтрольных украинской власти территориях, официальных документов затрудняет для них доступ к государственным услугам, социальной защите и медицинской помощи. Даже вопрос выезда с неподконтрольных территорий с документами, которые не признает Украина, является проблематичным. Кроме того, дети, которые родились на неподконтрольных территориях Донбасса и не получили свидетельства о рождении украинского образца, рискуют не иметь гражданства вообще. «Такой низкий процент детей, которые получили украинские свидетельства о рождении, есть, в частности, следствием действующей судебной процедуры, которую должны пройти родственники детей, чтобы получить документ. Несмотря на то, что судебная процедура в делах этой категории считается упрощенной, она все равно вызывает значительные финансовые и временные затраты. В среднем судебная процедура длится от трех до 10 дней, иногда – месяц», – говорит правозащитница.

Лунева добавляет, что в то же время административной процедуры, хотя прошло уже два года после принятия соответствующего закона, до сих пор не создано. То есть для того, чтобы получить документы о рождении или смерти, жители неподконтрольных территорий вынуждены сначала выезжать на свободную территорию, потом обращаться в орган регистрации гражданского состояния, тот должен отказать, с отказом заявителю надо пойти к юристу, юрист должен составить заявление в суд, в определенных ситуациях оплатить судебный сбор, затем заявителю стоит подождать, получить решение, чтобы в конце концов вернуться в РАГС за свидетельством.

В Министерстве юстиции отсутствие внесудебной процедуры объясняют тем, что норма принятого в 2018 году закона четко не определяет, какие документы следует считать «подтверждающими факт рождения или смерти на временно оккупированных территориях». В то же время, добавляют в министерстве, по закону Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» указанные документы выдают на основании четко определенной формы в учреждениях здравоохранения из определенного перечня. «Учитывая риски неопределенности документов, подтверждающих факт рождения или смерти, выданных нелегитимными учреждениями, и будущие последствия такой регистрации, органы РАГС не проводят государственной регистрации на основании таких документов», – говорится в ответе Министерства на информационный запрос издания ZMINA.

Фактически, отмечает Лунева, «в Минюсте боятся возможной ответственности для сотрудников РАГСов, поскольку они вынуждены принимать решение о регистрации или отказе в регистрации факта рождения или смерти на основании документов, выданных оккупационными властями».

«С начала введения упрощенной судебной процедуры в 2016 году суды приняли более 100 тысяч решений об установлении фактов рождения или смерти на оккупированных территориях. Это огромная нагрузка на судебную систему, потому что в действительности суды выносят свои решения на основании документов с оккупированных территорий, которые подают заявители. Собственно, суды подменяют собой работу РАГСов. А должны решать только те дела, которые являются сложными и неоднозначными», – говорит Алена Лунева.

Напомним, Кабинет министров упрощает регистрацию фактов рождения и смерти на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. По мнению правозащитников, новая процедура по сути никак не решает проблему.

Как сообщалось ранее, что по данным советника секретаря СНБО Сергея Сивохи, с 2014 года на неподконтрольной Украине территории (Донбасса и Крыма) родилось 140 тыс. детей. Также сообщалось, что с 2016 года по 2019 год в Украине было зарегистрировано 27 453 факта рождения, которые состоялись в «Л-ДНР», и 52 745 фактов смерти.