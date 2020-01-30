Представитель омбудсмена и глава украинской стороны СЦКК обсудили соблюдение прав жителей Донбасса

В Соледаре (Донецкая обл.) состоялась рабочая встреча представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского с руководителем украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК), полковником Владимиром Гаманенко. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

«Целью встречи было обсуждение вопросов состояния соблюдения прав жителей населенных пунктов вдоль линии разграничения и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

Так, во время рабочей встречи Лисянский отметил, что согласно ст. 6 Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» уполномоченный осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

«В то же время представитель уполномоченного сосредоточил внимание на работе Офиса омбудсмена, которая проводится совместно с правозащитными организациями Луганской и Донецкой областей по систематическому мониторингу соблюдения прав жителей ОРДЛО*», – уточняется в сообщении.

Со своей стороны Гаманенко проинформировал о реализации основных задач украинской стороны СЦКК, в частности взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ и координацию прекращения огня для содействия восстановлению инфраструктуры на востоке Украины на объектах гражданской инфраструктуры вблизи линии разграничения с целью улучшения гуманитарной ситуации в регионе.

«В конце встречи был решен вопрос дальнейшего взаимодействия между институтами и взаимного информирования о выявленных нарушениях прав жителей, как вдоль линии разграничения, так и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – резюмируется сообщение.

Напомним, ранее представители омбудсмена Украины провели встречу с начальником Восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Целью встречи было обсуждение вопросов состояния обеспечения прав и свобод людей во время пересечения государственной границы Украины и контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей