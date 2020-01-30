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На Донетчине за торговлю людьми будут судить гражданина Турции

30.01.20 14:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине завершено досудебное расследование в отношении гражданина Турции, который является организатором международного канала торговли людьми. Сейчас фигурант находится под стражей в следственном изоляторе Мариуполя. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В ведомстве напомнили, что в ноябре 2019 года во время профилактических мероприятий «Мигрант» полицейские задержали в Мариуполе мужчину, который отправлял женщин для оказания интимных услуг за границу, в Швейцарию. Гражданин Турции вербовал девушек с помощью мессенджеров.

Иностранцу инкриминировали ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Сейчас досудебное расследование закончено, уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд.

Мужчине была избрана мера пресечения в виде ареста. Он будет ждать приговора суда в СИЗО.

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