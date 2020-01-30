Изъято 50 тонн угля: В «ЛНР» показали копанку (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области функционировала копанка. Об этом сегодня, 30 января, сообщают местные интернет-ресурсы.

«В ходе совместных мероприятий финансовой полиции и генеральной прокуратуры ЛНР, направленных на отработку угледобывающих предприятий, расположенных на территории республики, вблизи населенного пункта Боково-Платово Антрацитовского района установлен факт осуществления незаконной добычи угля», – утверждают в «ЛНР».

«В ходе проведения проверки изъята угольная масса в объеме 50 тонн и оборудование кустарного производства на общую сумму 570 тыс. руб. (227 тыс. грн по местному курсу на 30.01.2020 – ред.)», – добавляют в «республике».