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Получателей гумпомощи на Донбассе можно увидеть на интерактивной карте

30.01.20 17:42
Фото: скриншот сайта
Фото: скриншот сайта

Министерство социальной политики Украины создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба ведомства.

«С целью наведения порядка в системе гуманитарной помощи Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи, которая позволит осуществлять контроль за транспортировкой, получением, хранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи», – рассказал замминистра.

По его словам, интерактивная карта получателей гуманитарной помощи работает по функции поиска по различным параметрам:

  • по названию получателя,
  • кодом ЕГРПОУ (Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины),
  • названием региона,
  • номером в Едином реестре получателей гуманитарной помощи,
  • номером и датой принятия решения о включении в Единый реестр,
  • фамилией, именем, отчеством руководителя и контактных данных.

Коваль уточнил, что данные в карте будут постоянно обновляться.

«Пользование интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск получателей гуманитарной помощи соответствующего региона», – добавил замминистра.

Интерактивная карта находится по ссылке https://www.msp.gov.ua/timeline/Gumanitarna-dopomoga.html

По состоянию на 30 января, согласно данным Единого реестра получателей гуманитарной помощи, в базе находятся 1 414 получателей гуманитарной помощи.

Напомним, ранее Коваль сообщал, что Минсоцполитики исключило из Единого реестра получателей гуманитарной помощи 79 организаций. И что на «схемах на гуманитарке» государство еженедельно теряет около 50 млн грн, а ежегодно – более 2 млрд грн.

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