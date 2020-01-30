Получателей гумпомощи на Донбассе можно увидеть на интерактивной карте

Министерство социальной политики Украины создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба ведомства.

«С целью наведения порядка в системе гуманитарной помощи Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи, которая позволит осуществлять контроль за транспортировкой, получением, хранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи», – рассказал замминистра.

По его словам, интерактивная карта получателей гуманитарной помощи работает по функции поиска по различным параметрам:

по названию получателя,

кодом ЕГРПОУ (Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины),

названием региона,

номером в Едином реестре получателей гуманитарной помощи,

номером и датой принятия решения о включении в Единый реестр,

фамилией, именем, отчеством руководителя и контактных данных.

Коваль уточнил, что данные в карте будут постоянно обновляться.

«Пользование интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск получателей гуманитарной помощи соответствующего региона», – добавил замминистра.

Интерактивная карта находится по ссылке https://www.msp.gov.ua/timeline/Gumanitarna-dopomoga.html

По состоянию на 30 января, согласно данным Единого реестра получателей гуманитарной помощи, в базе находятся 1 414 получателей гуманитарной помощи.

Напомним, ранее Коваль сообщал, что Минсоцполитики исключило из Единого реестра получателей гуманитарной помощи 79 организаций. И что на «схемах на гуманитарке» государство еженедельно теряет около 50 млн грн, а ежегодно – более 2 млрд грн.