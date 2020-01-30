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Зеленский назначил еще одного главу РГА в Донецкой области

30.01.20 16:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Александровской районной государственной администрации (РГА) Донецкой области. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 30 января, на сайте главы государства.

«Назначить Марьяненко Геннадия Ивановича председателем Александровской районной государственной администрации Донецкой области», – говорится в распоряжении № 67/2020-рп.

Напомним, 25 января Зеленский назначил главу Покровской РГА. Его сегодня представил председатель ДонОВГА.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области были представлены главы РГА – Константиновской и Бахмутской, а также Волновахской и Великоновоселковской.

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