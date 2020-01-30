КПВВ «Майорское»: Какие взятки предлагали граждане за пересечение линии разграничения

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» (Донецкая обл.) граждане продолжают пытаться подкупить украинских пограничников, чтобы пересечь линию разграничения в обход закона. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, вчера, на КПВВ «Майорское» пограничники Краматорского отряда задержали гражданина Азербайджана, который пытался подкупить военнослужащего пограничного наряда по проверке документов. Мужчина за 100 долларов США надеялся «решить» вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения.

Сегодня, в этом же контрольном пункте, гражданка Украины предлагала правоохранителям 500 грн за содействие ее мужу в пересечении линии разграничения без соответствующего контроля.

В обоих случаях пограничники от неправомерной выгоды отказались и задокументировали факт дачи взятки. Сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК направлены в Национальную полицию.