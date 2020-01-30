Донетчина: Куда приедет мобильный сервисный центр МВД в феврале (График)

В Донецкой области с 12 по 27 февраля мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) Украины будет работать в шести населенных пунктах. График выездов опубликовала сегодня, 30 января, пресс-служба Регионального сервисного центра МВД в Донецкой области.

Так, мобильные СЦ МВД будут работать в феврале последующему графику:

12 февраля – пгт Мангуш, пр. Мира, 72;

13 февраля – пгт Никольское, ул. Свободы, 87;

20 февраля – Александровка, ул. Советской Конституции, 27;

21 февраля – Дружковка, ул. Машиностроителей, 64;

26 февраля – Торецк, ул. Героев Труда, 3;

27 февраля – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16.

Режим работы – с 10:00 – 11:00 до 16:00. С вопросами можно обратиться в Региональный сервисный центр МВД в Донецкой области по телефону: (0629) 40-41-40.

Следует напомнить, что мобильные сервисные центры (МСЦ) МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Благодаря МCЦ МВД граждане могут получить следующие услуги: