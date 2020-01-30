Донетчина: Куда приедет мобильный сервисный центр МВД в феврале (График)

В Донецкой области с 12 по 27 февраля мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел (МВД) Украины будет работать в шести населенных пунктах. График выездов опубликовала сегодня, 30 января, пресс-служба Регионального сервисного центра МВД в Донецкой области.
Так, мобильные СЦ МВД будут работать в феврале последующему графику:
- 12 февраля – пгт Мангуш, пр. Мира, 72;
- 13 февраля – пгт Никольское, ул. Свободы, 87;
- 20 февраля – Александровка, ул. Советской Конституции, 27;
- 21 февраля – Дружковка, ул. Машиностроителей, 64;
- 26 февраля – Торецк, ул. Героев Труда, 3;
- 27 февраля – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16.
Режим работы – с 10:00 – 11:00 до 16:00. С вопросами можно обратиться в Региональный сервисный центр МВД в Донецкой области по телефону: (0629) 40-41-40.
Следует напомнить, что мобильные сервисные центры (МСЦ) МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.
Благодаря МCЦ МВД граждане могут получить следующие услуги:
- регистрация и перерегистрация транспортных средств;
- замена водительского удостоверения;
- выдача международного водительского удостоверения;
- прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.