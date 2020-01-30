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«Каргилл. 5 машин, пеших нет»: Ситуация в пунктах пропуска днем 30 января

30.01.20 14:49
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 30 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • «Администратор»: «11:52. Горловка: Родные в 10:30 по местному времени выехали с площади, в 12:30 уже были в автобусе на Артемовск (Бахмут, – ред.)»;
  • Сергей: «12:56. Горловка в Украину 50 авто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Ирина: «10:18. Пеших на Каргилле как всегда огромное количество. Автобусная очередь ~ 10 единиц. Печаль. Машин до биотуалета точно и может чуть дальше, точно не скажу»;
  • Tolik: «11:18. В Марьинке в Донецк пусто»;
  • Руслан: «13:12. Каргилл. 30 основная, 10 льготы»;
  • Вовка: «14:06. Каргилл в Украину 10-15 авто»;
  • Alessandro: «14:27. Каргилл. 5 машин, пеших нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Администратор: «10:37. Еленовка в Украину около 60 на 11:00 (по местному времени)»;
  • Oleg: «11:17. Еленовка из Донецка. На выезд перед КППВ 25 машин»;
  • Natasha: «11:30. А между полицией и таможней много машин?»;
  • Oleg: «11:33. Штук 40 + 5 льготы. Движемся бодро»;
  • Tatyana: «11:59. Еленовка в Украину. Стою сейчас, в очереди машин 30»;
  • Геннадий: «13:17. Новотроицкое в Донецк до знака "50"».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет:


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