«Каргилл. 5 машин, пеших нет»: Ситуация в пунктах пропуска днем 30 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 30 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «11:52. Горловка: Родные в 10:30 по местному времени выехали с площади, в 12:30 уже были в автобусе на Артемовск (Бахмут, – ред.)»;

Сергей: «12:56. Горловка в Украину 50 авто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Ирина: «10:18. Пеших на Каргилле как всегда огромное количество. Автобусная очередь ~ 10 единиц. Печаль. Машин до биотуалета точно и может чуть дальше, точно не скажу»;

Tolik: «11:18. В Марьинке в Донецк пусто»;

Руслан: «13:12. Каргилл. 30 основная, 10 льготы»;

Вовка: «14:06. Каргилл в Украину 10-15 авто»;

Alessandro: «14:27. Каргилл. 5 машин, пеших нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Администратор: «10:37. Еленовка в Украину около 60 на 11:00 (по местному времени)»;

Oleg: «11:17. Еленовка из Донецка. На выезд перед КППВ 25 машин»;

Natasha: «11:30. А между полицией и таможней много машин?»;

Oleg: «11:33. Штук 40 + 5 льготы. Движемся бодро»;

Tatyana: «11:59. Еленовка в Украину. Стою сейчас, в очереди машин 30»;

Геннадий: «13:17. Новотроицкое в Донецк до знака "50"».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет:



